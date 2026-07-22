Завершено дело участника банды «Северские», пойманного в Рязанской области

Следователи Московской области завершили расследование дела последнего участника банды «Северские», который обвиняется в серьезных преступлениях. Банда, действовавшая более 20 лет, причастна к убийствам 23 человек и другим тяжким преступлениям. Обвиняемый скрывался от правоохранительных органов с 2020 года и был задержан в июне 2025 года в Рязанской области. В ходе расследования следователи собрали много доказательств, изъяли большое количество оружия и провели более 100 допросов. Теперь дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Следователи Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении последнего участника банды «Северские», который обвиняется в ряде тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Известно, что банда «Северские» была создана не позднее 1997 года и действовала более 20 лет на территории нескольких областей. Участники группы совершили убийства 23 человек и покушения на жизнь 6 лиц. Обвиняемый скрывался от правоохранительных органов с февраля 2020 года и был задержан в июне 2025 года на территории Рязанской области.

Следствие установило, что в феврале 2010 года обвиняемый вместе с соучастниками совершил вооруженное нападение на стадионе «Темп» в Сергиевом Посаде, в результате которого погибли два человека. Также он принимал участие в убийстве одного из участников банды в Ярославской области в ноябре 2019 года.

Следователи собрали значительное количество доказательств, изъяли более 16 пистолетов, автоматов, ружей, взрывчатые вещества и другие предметы, используемые в преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.