За сутки в Рязанской области выявили двух пьяных водителей

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области двух водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональной ГАИ. Один автомобилист управлял транспортом в состоянии опьянения. Еще один отказался выполнить законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования, в отношении него составили административные материалы. За сутки на дорогах региона зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили шесть человек. Еще 43 аварии обошлись материальным ущербом.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области двух водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

Один автомобилист управлял транспортом в состоянии опьянения. Еще один отказался выполнить законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования, в отношении него составили административные материалы.

Кроме того, за сутки инспекторы выявили 11 234 нарушения ПДД. Из них 10 допустили пешеходы, 29 — водители грузового транспорта, 45 были связаны с управлением автомобилями с тонированными стеклами, еще четыре нарушения совершили водители мототранспорта.

За сутки на дорогах региона зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили шесть человек. Еще 43 аварии обошлись материальным ущербом.