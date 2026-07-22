ВС РФ ударили по портам в Черноморске и Одессе

ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры в украинских портах Черноморск и Одесса, используемым для хранения грузов военного назначения. Российские военнослужащие также поразили резервуары с горюче-смазочными материалами и судно с грузом для ВСУ в порту Черноморск. В море были поражены два судна, шедшие в порт Одесса. Кроме того, российские беспилотники ударили по трем складам с БПЛА в Одессе и Молодежном.