В Спасске-Рязанском 25 июля ограничат движение транспорта
В Спасске-Рязанском 25 июля временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщили в администрации Спасского округа. Ограничения начнут действовать с 12:00. Меры введут для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий.
В Спасске-Рязанском 25 июля временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщили в администрации Спасского округа.
Ограничения начнут действовать с 12:00. Меры введут для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий.
Водителей и жителей города попросили учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.
Фото: администрация Спасского округа.