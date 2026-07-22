В Спасске-Рязанском 25 июля ограничат движение транспорта

В Спасске-Рязанском 25 июля временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщили в администрации Спасского округа. Ограничения начнут действовать с 12:00. Меры введут для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

В Спасске-Рязанском 25 июля временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщили в администрации Спасского округа.

Ограничения начнут действовать с 12:00. Меры введут для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

Водителей и жителей города попросили учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Фото: администрация Спасского округа.