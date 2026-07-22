В Рязанской области умер хоккейный вратарь Денис Уляшин

Скоропостижно скончался голкипер команды «Динамо М» из Касимова Денис Уляшин. Об этом сообщили в Ночной хоккейной лиге. Денис Уляшин с ранних лет занимался хоккеем и выступал за молодежную команду Касимова. Он был признан лучшим голкипером Рязанской области. Во время дебюта в Ночной хоккейной лиге вратарь провел четыре «сухих» матча подряд. Его серия без пропущенных шайб составила 252 минуты 36 секунд и до сих пор остается непобитой.

Скоропостижно скончался голкипер команды «Динамо М» из Касимова Денис Уляшин. Об этом сообщили в Ночной хоккейной лиге.

Денис Уляшин с ранних лет занимался хоккеем и выступал за молодежную команду Касимова. Он был признан лучшим голкипером Рязанской области.

Во время дебюта в Ночной хоккейной лиге вратарь провел четыре «сухих» матча подряд. Его серия без пропущенных шайб составила 252 минуты 36 секунд и до сих пор остается непобитой.

Денис Уляшин скончался на 43-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Фото: Ночная хоккейная лига I Рязанская область.