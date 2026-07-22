В Рязанской области спасли заблудившихся велосипедистов

В селе Городище Рязанской области спасатели помогли двум велосипедистам, которые заблудились во время поездки. Об этом сообщили в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева. Сообщение о пропаже молодых людей поступило вечером 18 июля. По предварительным данным, они оказались на участке с труднопроходимой местностью: там был крутой склон, высокая трава и скользкая после дождя поверхность.

В селе Городище Рязанской области спасатели помогли двум велосипедистам, которые заблудились во время поездки. Об этом сообщили в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.

Сообщение о пропаже молодых людей поступило вечером 18 июля. По предварительным данным, они оказались на участке с труднопроходимой местностью: там был крутой склон, высокая трава и скользкая после дождя поверхность.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Мещера» помогли определить местоположение велосипедистов. После этого спасатели прибыли на место, нашли молодых людей и оказали им необходимую помощь.

Информация о состоянии найденных велосипедистов не уточняется.

Фото: АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.