В Рязанской области с начала года трое детей погибли в ДТП с мотоциклами

Всего за этот сезон произошло 34 ДТП с участием подростков, трое детей погибли. В прокуратуре напомнили, что за вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 151.2 УК РФ. Наказание за данное преступление — вплоть до лишения свободы. В настоящее время в Рязанской области по таким фактам уже возбуждено 2 уголовных дела, одно из них сейчас находится на рассмотрении в суде.