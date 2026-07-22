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В Рязанской области с начала года трое детей погибли в ДТП с мотоциклами
Всего за этот сезон произошло 34 ДТП с участием подростков, трое детей погибли. В прокуратуре напомнили, что за вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 151.2 УК РФ. Наказание за данное преступление — вплоть до лишения свободы. В настоящее время в Рязанской области по таким фактам уже возбуждено 2 уголовных дела, одно из них сейчас находится на рассмотрении в суде.

В Рязанской области с начала года трое детей погибли в ДТП с мотоциклами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Всего за этот сезон произошло 34 ДТП с участием подростков, трое детей погибли.

В прокуратуре напомнили, что за вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 151.2 УК РФ. Наказание за данное преступление — вплоть до лишения свободы.

В настоящее время в Рязанской области по таким фактам уже возбуждено 2 уголовных дела, одно из них сейчас находится на рассмотрении в суде.