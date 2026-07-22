В Рязанской области оштрафовали директора компании за задержку зарплаты

Прокуратура Клепиковского района выявила нарушения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Известно, что с сотрудницей фирмы не заключили трудовой договор, а информацию о ее приеме на работу не передали в соответствующие органы. Кроме того, руководство компании систематически задерживало выплату зарплаты, выдавая ее не в полном объеме. В связи с этим прокурор возбудил два дела об административном правонарушении в отношении генерального директора общества. В результате должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч. После вмешательства работодатель официально оформил трудовые отношения с сотрудницей и погасил задолженность по заработной плате.

Прокуратура Клепиковского района выявила нарушения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Известно, что с сотрудницей фирмы не заключили трудовой договор, а информацию о ее приеме на работу не передали в соответствующие органы. Кроме того, руководство компании систематически задерживало выплату зарплаты, выдавая ее не в полном объеме.

В связи с этим прокурор возбудил два дела об административном правонарушении в отношении генерального директора общества по частям 4 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В результате должностное лицо оштрафовали на общую сумму 20 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работодатель официально оформил трудовые отношения с сотрудницей и погасил задолженность по заработной плате.