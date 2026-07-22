В Рязанской области начались поиски 73-летнего мужчины из Ряжска

В Рязанской области начались поиски 73-летнего Зайцева Алексея Сергеевича. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». По информации волонтеров, с 20 июля местонахождение мужчины неизвестно. Последний раз его видели в Ряжске. Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, серые глаза. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Сергеевича, просят обратиться инфоргу — Котяше (Екатерине) по номеру: +7 (910) 901-35-82, — или сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.