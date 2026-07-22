В Рязани задержали рецидивистку, подозреваемую в краже смартфона и денег

В Рязани полицейские задержали 35-летнюю рецидивистку, подозреваемую в краже 6 тысяч рублей с банковского счета 42-летнего рязанца. Мужчина сообщил в полицию о пропаже смартфона после конфликта с незнакомцем на улице. Оперативники выяснили, что деньги были переведены на счет задержанной, которая ранее имела судимости за мошенничество. Она подобрала выпавший телефон после перепалки и перевела средства себе. Также злоумышленница пыталась оформить кредит на имя рязанца, но счет был заблокирован. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, грозящей до 6 лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали 35-летнюю рецидивистку, подозреваемую в краже сбережений с банковского счета 42-летнего рязанца.

Мужчина обратился в полицию, сообщив о пропаже своего смартфона и переводе всех сбережений, 6 тысяч рублей, на другой счет.

По словам потерпевшего, он заметил пропажу телефона после конфликта с незнакомцем на улице. В состоянии опьянения, возвращаясь домой, рязанец столкнулся с нетрезвым мужчиной, что привело к ссоре. После разбирательства мужчины разошлись, однако у одного из них пропал смартфон, доступ к сервисам на котором был открыт.

Оперативники провели расследование и выяснили, что деньги были переведены на счет задержанной. Женщина была найдена и признана причастной к краже как телефона, так и денежных средств. У нее ранее были судимости за мошенничество. По предварительной информации, она случайно оказалась на месте конфликта и подобрала выпавший телефон, после чего перевела деньги себе. Злоумышленница также пыталась оформить кредит на имя рязанца, но счет был заблокирован.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ, по которой ей грозит до 6 лет лишения свободы.