В Рязани пропал 20-летний молодой человек

20-летний Даниил Лебедев пропал 9 июля. В день пропажи был одет в черную футболку, черные джинсы, серо-белые кроссовки. Приметы: рост 181 см, худощавого телосложения, волосы тёмно‑русые, глаза серые. Рязанцев просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.