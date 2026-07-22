В Рязани подросток попал под поезд

Инцидент произошел 22 июля возле вокзала «Рязань-2». По словам очевидцев, молодой человек на переходе разговаривал по телефону, из-за этого он не заметил подъезжающий поезд. Сообщается, что подростку отрезало ногу. Его госпитализировали.