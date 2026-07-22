В Рязани откроется детская школа балета

Обучение в школе будет проходить на базе центра «Гелиос» в двух возрастных группах. В программу войдут не только занятия по классическому и историко-бытовому танцу, но и теоретические дисциплины. Отбор учащихся будет проходить на конкурсной основе. Более подробно об открытии детской школы, о сроках и правилах приема, о режиме занятий и учебной программе организаторы расскажут на пресс-конференции, которая пройдет 24 июля в 12:00 во Дворце культуры и искусства (ул. Зафабричная, д.12).

В Рязани откроется детская школа балета. Об этом сообщает пресс-служба школы.

Обучение в школе будет проходить на базе центра «Гелиос» в двух возрастных группах. В программу войдут не только занятия по классическому и историко-бытовому танцу, но и теоретические дисциплины. Отбор учащихся будет проходить на конкурсной основе.

Более подробно об открытии детской школы, о сроках и правилах приема, о режиме занятий и учебной программе организаторы расскажут на пресс-конференции, которая пройдет 24 июля в 12:00 во Дворце культуры и искусства (ул. Зафабричная, д.12).

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