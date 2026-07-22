В Рязани не было света больше 11 часов, электричество уже восстановили
Напомним, во вторник, 21 июля, в 18:20, пропал свет на улицах: Магистральная, Октябрьская, Промышленная, Сельских строителей, Бронная, Призаводская (Недостоево), Садовая (Недостоево), Школьная (Недостоево), Колхозная (Семчино), Советская (Семчино), Новостройка (Недостоево). В компании отметили, что восстановление осуществлялось с ордером на земляные работы. В 5:40 22 июля электроснабжение полностью вернули.
В Рязани не было света больше 11 часов, электричество уже восстановили. Об этом пишет РГРЭС.
Напомним, во вторник, 21 июля, в 18:20, пропал свет на улицах:
- Магистральная,
- Октябрьская,
- Промышленная,
- Сельских строителей,
- Бронная,
- Призаводская (Недостоево),
- Садовая (Недостоево),
- Школьная (Недостоево),
- Колхозная (Семчино),
- Советская (Семчино),
- Новостройка (Недостоево).
В компании отметили, что восстановление осуществлялось с ордером на земляные работы.
В 5:40 22 июля электроснабжение полностью вернули.