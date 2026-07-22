В Рязани не было света больше 11 часов, электричество уже восстановили

Напомним, во вторник, 21 июля, в 18:20, пропал свет на улицах: Магистральная, Октябрьская, Промышленная, Сельских строителей, Бронная, Призаводская (Недостоево), Садовая (Недостоево), Школьная (Недостоево), Колхозная (Семчино), Советская (Семчино), Новостройка (Недостоево). В компании отметили, что восстановление осуществлялось с ордером на земляные работы. В 5:40 22 июля электроснабжение полностью вернули.

В Рязани не было света больше 11 часов, электричество уже восстановили. Об этом пишет РГРЭС.

Напомним, во вторник, 21 июля, в 18:20, пропал свет на улицах:

Магистральная,

Октябрьская,

Промышленная,

Сельских строителей,

Бронная,

Призаводская (Недостоево),

Садовая (Недостоево),

Школьная (Недостоево),

Колхозная (Семчино),

Советская (Семчино),

Новостройка (Недостоево).

В компании отметили, что восстановление осуществлялось с ордером на земляные работы.

В 5:40 22 июля электроснабжение полностью вернули.