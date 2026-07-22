В Московской области собаки напали на пятилетнего мальчика

Случай произошел 19 июля в Павловском Посаде. Пятилетний ребёнок играл на детской площадке около частного дома. В этот момент две собаки пробрались под забором и набросились на малыша. Ребёнок получил рваные раны головы, теменной области, левого плеча, а также гематому грудной клетки и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данным подмосковной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В Московской области собаки напали на пятилетнего мальчика. Об этом сообщает «112».

Случай произошел 19 июля в Павловском Посаде. Пятилетний ребёнок играл на детской площадке около частного дома. В этот момент две собаки пробрались под забором и набросились на малыша.

Ребёнок получил рваные раны головы, теменной области, левого плеча, а также гематому грудной клетки и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данным подмосковной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».