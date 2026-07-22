В Госдуме предложили оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оказывать пенсионерам, пострадавшим от мошенников, бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает РИА Новости. Он направил обращение к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой изменить закон, чтобы пенсионеры могли получать юридическую помощь независимо от своего дохода. По его словам, такая помощь может включать консультации, помощь в составлении заявлений и взаимодействие с банками и правоохранительными органами. Чернышов отметил, что первые часы после мошенничества очень важны для того, чтобы вернуть деньги и защитить свои права, но не все пенсионеры могут позволить себе услуги юриста.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оказывать пенсионерам, пострадавшим от мошенников, бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Он направил обращение к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой изменить закон, чтобы пенсионеры могли получать юридическую помощь независимо от своего дохода.

По его словам, такая помощь может включать консультации, помощь в составлении заявлений и взаимодействие с банками и правоохранительными органами. Чернышов отметил, что первые часы после мошенничества очень важны для того, чтобы вернуть деньги и защитить свои права, но не все пенсионеры могут позволить себе услуги юриста.

Он уверен, что эта мера поможет защитить граждан от мошенничества и сделает юридическую помощь более доступной для пожилых людей.