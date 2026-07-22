В ДС «Олимпийский» появится музей истории рязанского хоккея

В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 20 июля 2026 года, в России появился официальный праздник — День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря. В связи с этим, ХК «Рязань-ВДВ» и Дворец спорта «Олимпийский» создают музей истории рязанского хоккея и активно собирают материалы для будущей экспозиции. «В Рязанской области огромное количество людей занимаются хоккеем, у многих в этот замечательный вид спорта играли отцы, деды, братья, друзья. Если у вас сохранились архивные фотографии, газеты, программки матчей, старые билеты, форма, клюшки, шайбы, значки или любые другие памятные вещи, мы будем очень рады вашей помощи в создании уникального исторического пространства», — отметили в сообщении. Материалы можно принести лично в ДС «Олимпийский». Экспонаты принимаются до 15 августа.

В ДС «Олимпийский» появится музей истории рязанского хоккея. Об этом сообщает пресс-служба дворца спорта.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 20 июля 2026 года, в России появился официальный праздник — День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря. В связи с этим, ХК «Рязань-ВДВ» и Дворец спорта «Олимпийский» создают музей истории рязанского хоккея и активно собирают материалы для будущей экспозиции.

«В Рязанской области огромное количество людей занимаются хоккеем, у многих в этот замечательный вид спорта играли отцы, деды, братья, друзья. Если у вас сохранились архивные фотографии, газеты, программки матчей, старые билеты, форма, клюшки, шайбы, значки или любые другие памятные вещи, мы будем очень рады вашей помощи в создании уникального исторического пространства», — отметили в сообщении.

Материалы можно принести лично в ДС «Олимпийский». Экспонаты принимаются до 15 августа.

Справки по телефону: 8 (4912)27-84-03.