В 8 районах Рязанской области сожгли заросли дикорастущей конопли

Участки дикорастущей конопли во время рейдов нашли в Ухоловском, Шиловском, Александро-Невском, Рязанском, Чучковском, Рыбновском и Касимовском округах области. Полицейские уничтожили растения на суммарной площади более 1,5 гектара.