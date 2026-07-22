В 8 районах Рязанской области сожгли заросли дикорастущей конопли
Участки дикорастущей конопли во время рейдов нашли в Ухоловском, Шиловском, Александро-Невском, Рязанском, Чучковском, Рыбновском и Касимовском округах области. Полицейские уничтожили растения на суммарной площади более 1,5 гектара.
В 8 районах Рязанской области сожгли заросли дикорастущей конопли. Об этом сообщает региональная полиция.
Участки дикорастущей конопли во время рейдов нашли в Ухоловском, Шиловском, Александро-Невском, Рязанском, Чучковском, Рыбновском и Касимовском округах области.
Полицейские уничтожили растения на суммарной площади более 1,5 гектара.