ТАСС: Центробанк 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%

На заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 24 июля, вероятнее всего, ключевая ставка останется на уровне 14,25% годовых. Такой прогноз озвучили 18 из 22 опрошенных ТАСС участников рынка.
Трое экспертов допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, а только один участник считает наиболее вероятным снижение на 0,25 процентного пункта.
Аналитики отмечают, что возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничены из-за ускорения инфляции на фоне роста цен на топливо и повышения инфляционных ожиданий. В то же время замедление базовой инфляции и признаки охлаждения экономики могут поддержать аргументы в пользу снижения ставки.
На предыдущем заседании в июне Банк России уже снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14,25% годовых, отметив замедление роста цен и ускорение кредитования. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин подчеркивает, что регулятор не может игнорировать ситуацию на топливном рынке и инфляционные ожидания населения.
По данным ЦБ, ожидаемая инфляция на год вперед в июле возросла с 12,4% до 14,7%.