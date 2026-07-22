ТАСС: Центробанк 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%

На заседании Совета директоров Банка России 24 июля, скорее всего, ключевая ставка останется на уровне 14,25% годовых, согласно прогнозу 18 из 22 опрошенных экспертов. Трое допускают ее снижение до 14%, а один — на 0,25 процентного пункта. Аналитики отмечают, что возможности для смягчения денежно-кредитной политики ограничены из-за ускорения инфляции и роста цен на топливо. В то же время замедление базовой инфляции и признаки охлаждения экономики могут поддержать аргументы в пользу снижения ставки. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул важность учета ситуации на топливном рынке и инфляционных ожиданий. Ожидаемая инфляция на год вперед в июле возросла с 12,4% до 14,7%.

На заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 24 июля, вероятнее всего, ключевая ставка останется на уровне 14,25% годовых. Такой прогноз озвучили 18 из 22 опрошенных ТАСС участников рынка.

Трое экспертов допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, а только один участник считает наиболее вероятным снижение на 0,25 процентного пункта.

Аналитики отмечают, что возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничены из-за ускорения инфляции на фоне роста цен на топливо и повышения инфляционных ожиданий. В то же время замедление базовой инфляции и признаки охлаждения экономики могут поддержать аргументы в пользу снижения ставки.

На предыдущем заседании в июне Банк России уже снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14,25% годовых, отметив замедление роста цен и ускорение кредитования. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин подчеркивает, что регулятор не может игнорировать ситуацию на топливном рынке и инфляционные ожидания населения.

По данным ЦБ, ожидаемая инфляция на год вперед в июле возросла с 12,4% до 14,7%.