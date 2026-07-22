Священников начали обманывать под предлогом встречи с патриархом Кириллом

Мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на священнослужителей Русской православной церкви. Об этом сообщил в своих соцсетях настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в немецком Гетшендорфе игумен Даниил. По его словам, злоумышленники связываются со священниками через WhatsApp* и сообщают, что их якобы срочно ждет личная встреча с патриархом Кириллом. После этого они пытаются выманить деньги на организацию поездки, а также получить СМС-коды для доступа к «Госуслугам» и банковским счетам.

Мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на священнослужителей Русской православной церкви. Об этом сообщил в своих соцсетях настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в немецком Гетшендорфе игумен Даниил.

По его словам, злоумышленники связываются со священниками через WhatsApp* и сообщают, что их якобы срочно ждет личная встреча с патриархом Кириллом. После этого они пытаются выманить деньги на организацию поездки, а также получить СМС-коды для доступа к «Госуслугам» и банковским счетам.

Игумен рассказал, что сам столкнулся с подобной попыткой мошенничества. Неизвестный представился управляющим делами Московской патриархии митрополитом Воскресенским Григорием (Петровым).

«Иерархи никогда не звонят со случайных номеров в мессенджерах», — подчеркнул священнослужитель.

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