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Суд в Рязани признал ООО «Контраст» банкротом из-за долга в 38,6 млн
Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом общество с ограниченной ответственностью «Контраст». Заявление о несостоятельности подало ООО «Альфа» из-за наличия непогашенной задолженности. 28 января 2026 года суд ввел в отношении «Контраста» процедуру наблюдения, временным управляющим назначена Васина Ю. В. В ходе наблюдения временный управляющий составил реестр требований кредиторов на сумму более 38,6 миллиона рублей. После анализа финансового состояния должника и отсутствия возражений со стороны кредиторов, суд пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании и решил ввести конкурсное производство.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом общество с ограниченной ответственностью «Контраст». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заявление о несостоятельности подало ООО «Альфа» из-за наличия непогашенной задолженности. 28 января 2026 года суд ввел в отношении «Контраста» процедуру наблюдения, временным управляющим назначена Васина Ю. В. В ходе наблюдения временный управляющий составил реестр требований кредиторов на сумму более 38,6 миллиона рублей.

После анализа финансового состояния должника и отсутствия возражений со стороны кредиторов, суд пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании и решил ввести конкурсное производство.