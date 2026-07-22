Спикер Госдумы предложил отправлять депутатов на военные сборы вместо отпусков

С предложением выступил спикер ГД Вячеслав Володин. Он заявил, что Минобороны стоит предлагать политикам быть поближе к вооруженным силам. По его словам, депутаты должны понимать строительство армии, чтобы более ответственно принимать решения в этой сфере. Володин попросил оборонное ведомство организовать военные сборы и пообещал подготовить списки.