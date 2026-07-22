Рывок на электротяге: EVOLUTE подтверждает статус лидера в сегменте автомобилей на «новой энергии» в России

Российский рынок автомобилей на новых источниках энергии демонстрирует устойчивый рост, и EVOLUTE выступает одним из главных драйверов этого процесса. По итогам первого полугодия 2026 года бренд не только сохраняет звание электромобильного № 1 в России1, но и поднимается на вторую строчку среди всех марок в сегменте электромобилей и гибридов, подтверждая серьезность своих рыночных амбиций.

Российский рынок автомобилей на новых источниках энергии демонстрирует устойчивый рост, и EVOLUTE выступает одним из главных драйверов этого процесса. По итогам первого полугодия 2026 года бренд не только сохраняет звание электромобильного № 1 в России1, но и поднимается на вторую строчку среди всех марок в сегменте электромобилей и гибридов, подтверждая серьезность своих рыночных амбиций.

Цифры наглядно иллюстрируют смену потребительских предпочтений: 5 910 реализованных машин с января по июнь, рост месячных продаж в июне на 89% по сравнению с маем и рыночная доля в 15,3% в быстрорастущем «зеленом» сегменте. Если еще два года назад электромобили в России воспринимались скорее, как технологический эксперимент, то сегодня EVOLUTE превратил их в прагматичный, просчитанный выбор для семей и корпоративных парков.

Собственное производство как фундамент доверия

Ключевое преимущество бренда — глубокая локализация. В отличие от конкурентов, вынужденных подстраиваться под колебания импортных поставок, EVOLUTE опирается на собственное производство в Липецкой области. Это позволяет не только жестко контролировать качество производства, но и предлагать рынку уникальные потребительские свойства. Дополнительная антикоррозийная обработка кузовов и адаптация электронных систем к эксплуатации в зимних условиях превратили модели бренда из модных гаджетов в надежную технику, готовую к российским реалиям.

Дуэт драйверов: i-SPACE и i-JOY

Успех первого полугодия обеспечен сбалансированной линейкой, где каждая модель закрывает свою нишу.

Флагманский гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE продолжает укреплять позиции в сегменте гибридных автомобилей. С результатом 4 429 проданных единиц за шесть месяцев он занимает второе место среди всех моделей на новых источниках энергии в России. Именно выход полноприводной версии стал ключевым фактором роста: в июне продажи i-SPACE взлетели на 134% по сравнению с маем, достигнув отметки в 1 024 автомобиля. Доля модели на рынке подключаемых гибридов составляет уверенные 16,7%.

Параллельно с этим городской электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно лидирует в чисто электрическом сегменте. 1 350 реализованных экземпляров за полугодие выводят его на первое место среди всех электрических моделей на российском рынке. i-JOY стал символом доступной городской мобильности, доказав, что электромобиль может быть одновременно функциональным, технологичным, экономичным и выгодным в ежедневной эксплуатации.

Системное развитие вместо точечных успехов

Рост продаж бренда стал закономерным итогом не только удачных продуктов, но и планомерного расширения дилерской сети. За первое полугодие 2026 года география присутствия EVOLUTE существенно увеличилась. В их числе — Рязань, где официально открыл свои двери дилерский центр «EVOLUTE Автоимпорт» по адресу: Куйбышевское шоссе, 51. Это событие знаменательно для региона: группа компаний «Автоимпорт», работающая на рязанском рынке с 1997 года, стала первым официальным партнером бренда в городе. Теперь жители и гости Рязани могут не только познакомиться с полной линейкой автомобилей, но и получить профессиональную консультацию, воспользоваться выгодными кредитными программами от 0,01% и государственной поддержкой при покупке, а также получать полный спектр услуг гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Этот шаг делает технологию EVOLUTE доступной для более широкой аудитории. По данным аналитической системы «РАДАР», бренд сегодня уверенно конкурирует с именитыми иностранными производителями в федеральном масштабе, что подтверждается сводными рейтингами продаж. Новая расстановка сил на рынке «новой энергии»

Принципиально важно: в общем зачете (последовательные гибриды + электромобили) EVOLUTE по итогам полугодия занимает 2-е место среди ВСЕХ брендов, представленных в Российской Федерации. Это беспрецедентный результат для отечественной марки, которая всего четыре года назад только начинала свой путь на рынке. Он доказывает, что российский производитель способен не просто догонять, но и задавать стандарты в высокотехнологичном сегменте.

EVOLUTE: больше, чем бренд

Напомним, что EVOLUTE — это первый российский бренд электромобилей, запустивший серийное производство в Липецкой области в сентябре 2022 года. Сегодня в линейке бренда представлены городской кроссовер i-JOY, просторный гибрид i-SPACE в 5- и 7-местной компоновке и новинка 2026 года — яркий кроссовер i-SKY. Итоги полугодия наглядно демонстрируют: российский автопром переходит в новое качество, предлагая продукцию мирового уровня с локальной экспертизой.