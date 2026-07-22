Рязанский суд встал на сторону женщины, которой отказали в пособии

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области о выплате пособия по беременности и родам. Женщина работала в компании и в 2025 году ушла в отпуск по беременности и родам. Она направила работодателю больничный лист для назначения пособия, однако выплату не получила. Позже выяснилось, что организация не находится по своему юридическому адресу, а ее фактическое местонахождение установить невозможно.

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области о выплате пособия по беременности и родам. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщина работала в компании и в 2025 году ушла в отпуск по беременности и родам. Она направила работодателю больничный лист для назначения пособия, однако выплату не получила. Позже выяснилось, что организация не находится по своему юридическому адресу, а ее фактическое местонахождение установить невозможно.

После этого женщина обратилась в Соцфонд с заявлением о выплате пособия, однако получила отказ. В ведомстве указали, что работодатель не передал необходимые сведения и при этом не был исключен из ЕГРЮЛ.

Суд с такой позицией не согласился. Он отметил, что если установить фактическое местонахождение работодателя невозможно, обязанность по назначению и выплате пособия переходит к территориальному органу Фонда пенсионного и социального страхования.

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу — ответчик подал апелляционную жалобу.