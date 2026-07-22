Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во Вьетнаме

Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ им. Н. А. Семашко.
Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигающая 40 °C.
Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться. По возвращении в Россию она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение.
Благодаря врачам удалось быстро установить диагноз — лихорадка Денге. Пациентке провели необходимую диагностику, назначили лечение и организовали постоянное наблюдение. Спустя неделю ее состояние стабилизировалось, женщину выписали с полным выздоровлением.
Заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин отметил важность обращения за медпомощью при появлении симптомов после поездок в тропические страны и подчеркнул необходимость защиты от укусов комаров.