Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во Вьетнаме

Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во время поездки во Вьетнам. Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигающая 40 °C. Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться. По возвращении в Россию она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение. Благодаря врачам удалось быстро установить диагноз — лихорадка Денге. Пациентке провели необходимую диагностику, назначили лечение и организовали постоянное наблюдение. Спустя неделю ее состояние стабилизировалось, женщину выписали с полным выздоровлением.

Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ им. Н. А. Семашко.

Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигающая 40 °C.

Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться. По возвращении в Россию она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение.

Благодаря врачам удалось быстро установить диагноз — лихорадка Денге. Пациентке провели необходимую диагностику, назначили лечение и организовали постоянное наблюдение. Спустя неделю ее состояние стабилизировалось, женщину выписали с полным выздоровлением.

Заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин отметил важность обращения за медпомощью при появлении симптомов после поездок в тропические страны и подчеркнул необходимость защиты от укусов комаров.