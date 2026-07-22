Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
23°
Чтв, 23
21°
Птн, 24
19°
ЦБ USD 78.55 0.23 22/07
ЦБ EUR 89.76 0.21 22/07
Нал. USD 80.09 / 79.97 22/07 14:25
Нал. EUR 92.57 / 93.15 22/07 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
Вчера 12:28
489
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 243
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 316
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 251
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во Вьетнаме
Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во время поездки во Вьетнам. Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигающая 40 °C. Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться. По возвращении в Россию она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение. Благодаря врачам удалось быстро установить диагноз — лихорадка Денге. Пациентке провели необходимую диагностику, назначили лечение и организовали постоянное наблюдение. Спустя неделю ее состояние стабилизировалось, женщину выписали с полным выздоровлением.

Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ им. Н. А. Семашко.

Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигающая 40 °C.

Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться. По возвращении в Россию она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение.

Благодаря врачам удалось быстро установить диагноз — лихорадка Денге. Пациентке провели необходимую диагностику, назначили лечение и организовали постоянное наблюдение. Спустя неделю ее состояние стабилизировалось, женщину выписали с полным выздоровлением.

Заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин отметил важность обращения за медпомощью при появлении симптомов после поездок в тропические страны и подчеркнул необходимость защиты от укусов комаров.