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Рязанцы рассказали об остановившихся троллейбусах на улице Есенина
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, транспорт встал по направлению остановки «Завод САМ». Водители отметили, что причиной является поломка одного из троллейбусов. Также, по данным сервиса Яндекс. Карты, на данном участке дороги возникла пробка.

Рязанцы рассказали об остановившихся троллейбусах на улице Есенина. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, транспорт встал по направлению остановки «Завод САМ».

Водители отметили, что причиной является поломка одного из троллейбусов.

Также, по данным сервиса Яндекс. Карты, на данном участке дороги возникла пробка.