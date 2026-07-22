Рязанцы рассказали об остановившихся троллейбусах на улице Есенина

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, транспорт встал по направлению остановки «Завод САМ». Водители отметили, что причиной является поломка одного из троллейбусов. Также, по данным сервиса Яндекс. Карты, на данном участке дороги возникла пробка.