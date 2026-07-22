Рязанцам рассказали о погоде на 23 июля

Днем будет облачно, без осадков. Воздух прогреется до +25°С. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, а ночью и утром местами туман. Также ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15°С, днем +20…+25°С.