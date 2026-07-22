Путин: ВВП России в мае вырос на 0,3%

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудил состояние экономики, исполнение бюджета, динамику ВВП и ситуацию на топливном рынке. По итогам встречи глава государства заявил, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Также президент сообщил, что ВВП России в мае вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев 2026 года — на 0,2%.

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудил состояние экономики, исполнение бюджета, динамику ВВП и ситуацию на топливном рынке. Об этом сообщает РБК.

По итогам встречи глава государства заявил, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.

Путин отметил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не окажут существенного влияния на общую экономическую динамику.

Также президент сообщил, что ВВП России в мае вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев 2026 года — на 0,2%.

По данным президента, ненефтегазовые доходы федерального бюджета во втором квартале увеличились более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне бюджет был исполнен с профицитом в 196 млрд рублей.