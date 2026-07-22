Прокуратура помогла военнослужащему добиться назначения выплаты

В Рязанской области суд обязал назначить ежемесячную денежную компенсацию участнику специальной военной операции, которому ранее отказали в выплате. Получивший ранение в зоне боевых действий военнослужащий обратился в Отделение Социального фонда России по Рязанской области за назначением ежемесячной денежной компенсации, однако получил отказ. Мужчина оспорил это решение в суде. В ходе разбирательства прокуратура поддержала требования истца.