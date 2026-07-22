Песков рассказал об условиях прекращения боевых действий на Украине

Вооруженные силы России продолжают наступательные действия по всей линии фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, позиции по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины вряд ли можно обсуждать публично. Он также отметил, что для прекращения боевых действий Киеву необходимо принять «ответственное решение» и перейти к переговорам.

Вооруженные силы России продолжают наступательные действия по всей линии фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, позиции по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины вряд ли можно обсуждать публично.

Он также отметил, что для прекращения боевых действий Киеву необходимо принять «ответственное решение» и перейти к переговорам.

Песков подчеркнул, что условия для остановки боевых действий, которые ранее озвучил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России, остаются неизменными.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что «санкционного предела не существует», а новый, 21-й пакет санкций Евросоюза, по его мнению, будет наносить прямой ущерб экономике стран ЕС.