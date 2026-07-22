На Украине сменился начальник Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил страны. Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По словам украинского лидера, в ближайшее время будут подписаны соответствующие указы, которые официально закрепят кадровые изменения. Игорь Скибюк сменил на посту начальника Генштаба Андрея Гнатова. Зеленский назвал нового руководителя «очень опытным военным».