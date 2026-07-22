На Украине сменился начальник Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил страны. Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По словам украинского лидера, в ближайшее время будут подписаны соответствующие указы, которые официально закрепят кадровые изменения. Игорь Скибюк сменил на посту начальника Генштаба Андрея Гнатова. Зеленский назвал нового руководителя «очень опытным военным».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил страны. Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
По словам украинского лидера, в ближайшее время будут подписаны соответствующие указы, которые официально закрепят кадровые изменения.
Игорь Скибюк сменил на посту начальника Генштаба Андрея Гнатова. Зеленский назвал нового руководителя «очень опытным военным».