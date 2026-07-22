На Старой Рязани нашли старинные глиняные плитки

Археологи обнаружили на территории Старой Рязани глиняные плитки размером 10×10 см — они пострадали от огня. Специалисты предполагают, что это следствие пожара времён нашествия Батыя. По словам руководителя Старорязанской экспедиции Игоря Стрикалова, такими плитками обычно украшали полы церквей — вероятно, неподалёку стояла деревянная церковь. Фото: ГТРК «Ока».