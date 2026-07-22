Мэрию Рязани обязали обеспечить охрану детского сада из-за отсутствия финансирования

В суде сообщили. что учредитель и собственник детского сада не обеспечили финансирование на выполнение требований по антитеррористической защищённости указанного дошкольного учреждения. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования. Администрации Рязани поручено выделить Управлению образования и молодежной политики денежные средства на заключение договора на охранные услуги. Управление обязано в течение одного месяца с момента получения средств перечислить их МБДОУ «Детский сад №". Само учреждение должно в течение двух месяцев после получения денег заключить договор на оказание охранных услуг.

Мэрию Рязани обязали обеспечить охрану детского сада из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

В суде сообщили. что учредитель и собственник детского сада не обеспечили финансирование на выполнение требований по антитеррористической защищённости указанного дошкольного учреждения. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования.

Администрации Рязани поручено выделить Управлению образования и молодежной политики денежные средства на заключение договора на охранные услуги. Управление обязано в течение одного месяца с момента получения средств перечислить их МБДОУ «Детский сад №". Само учреждение должно в течение двух месяцев после получения денег заключить договор на оказание охранных услуг.