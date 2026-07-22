Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
23°
Чтв, 23
21°
Птн, 24
18°
ЦБ USD 78.48 -0.07 23/07
ЦБ EUR 89.6 -0.16 23/07
Нал. USD 80.09 / 80.15 22/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.35 22/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
Вчера 12:28
540
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 312
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 348
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 288
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Ъ»: контроль над онлайн-продажей ветпрепаратов могут ужесточить
Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Поводом стало обращение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов от блох и клещей без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов.

Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, ведомство направило в Минсельхоз предложения по разработке нормативных актов, регулирующих дистанционную торговлю такими товарами.

Поводом стало обращение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов от блох и клещей без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка, многие такие препараты поставляются из Турции. При этом специалисты предупреждают, что продукция от частных продавцов может храниться с нарушением условий, что способно привести к снижению эффективности препаратов или токсическим эффектам.

По данным RNC Pharma, средства от блох и клещей формируют 41% денежного оборота рынка ветеринарных препаратов. За январь—май 2026 года их продажи достигли 18 млн доз на сумму 1,5 млрд рублей, а около 40% продукции было реализовано через интернет.

В Wildberries сообщили «Коммерсанту», что лекарственные ветеринарные препараты на площадке могут продавать только лицензированные аптеки-партнеры.

В Ozon отметили, что такая продукция размещается в отдельной категории «Ветаптека», а рецептурные препараты выдаются только через аптеки. Средства от блох и клещей к рецептурным не относятся.