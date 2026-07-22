«Ъ»: контроль над онлайн-продажей ветпрепаратов могут ужесточить

Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Поводом стало обращение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов от блох и клещей без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов.

Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

По данным издания, ведомство направило в Минсельхоз предложения по разработке нормативных актов, регулирующих дистанционную торговлю такими товарами.

Поводом стало обращение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов от блох и клещей без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка, многие такие препараты поставляются из Турции. При этом специалисты предупреждают, что продукция от частных продавцов может храниться с нарушением условий, что способно привести к снижению эффективности препаратов или токсическим эффектам.

По данным RNC Pharma, средства от блох и клещей формируют 41% денежного оборота рынка ветеринарных препаратов. За январь—май 2026 года их продажи достигли 18 млн доз на сумму 1,5 млрд рублей, а около 40% продукции было реализовано через интернет.

В Wildberries сообщили «Коммерсанту», что лекарственные ветеринарные препараты на площадке могут продавать только лицензированные аптеки-партнеры.

В Ozon отметили, что такая продукция размещается в отдельной категории «Ветаптека», а рецептурные препараты выдаются только через аптеки. Средства от блох и клещей к рецептурным не относятся.