Госдума расширила возможности заключения контрактов с ВС РФ для россиян с судимостями

В среду, 22 июля, Госдума приняла закон о расширении списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время. Инициативу направило правительство менее недели назад. Она вносит поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения снимают ограничения на службу в ВС для граждан, осужденных за: участие в банде и совершенных ею нападениях (ч. 2 ст. 209); участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210); вмешательство в работу критически важных объектов (п. «б» ч. 2 ст. 215.4); контрабанду наркотиков (ч. 1, 2 и 3; п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1); хищение и вымогательство ядерных материалов (ч. 1 ст. 221); некоторые другие преступления.

Госдума расширила возможности заключения контрактов с ВС РФ для россиян с судимостями. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 22 июля, Госдума приняла закон о расширении списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Инициативу направило правительство менее недели назад. Она вносит поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Нововведения снимают ограничения на службу в ВС для граждан, осужденных за: