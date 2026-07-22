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ГД приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, вводящих новые ограничения для лиц, скрывающихся за границей от уголовного наказания, а также для некоторых категорий граждан, привлеченных к административной ответственности. Ограничения будут применяться после вступления в силу приговора суда или постановления по административному делу, если будет подтверждено, что человек уклоняется от исполнения наказания и находится за пределами России.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, вводящих новые ограничения для лиц, скрывающихся за границей от уголовного наказания, а также для некоторых категорий граждан, привлеченных к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, в отношении таких лиц могут применяться следующие меры:

  • заморозка денежных средств и другого имущества;
  • отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
  • запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
  • ограничение водительских прав;
  • запрет на регистрацию транспортных средств;
  • отказ в заключении кредитных договоров;
  • запрет на использование электронной подписи;
  • ограничение доступа к банковским приложениям и онлайн-переводам;
  • отказ в отдельных консульских и нотариальных действиях.

Ограничения будут применяться после вступления в силу приговора суда или постановления по административному делу, если будет подтверждено, что человек уклоняется от исполнения наказания и находится за пределами России.

Решение о применении мер будет принимать Минюст России. Сведения о таких лицах разместят в специальном реестре на сайте ведомства, а ограничения начнут действовать на следующий день после включения в список.