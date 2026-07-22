ГД приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, вводящих новые ограничения для лиц, скрывающихся за границей от уголовного наказания, а также для некоторых категорий граждан, привлеченных к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документам, в отношении таких лиц могут применяться следующие меры:
- заморозка денежных средств и другого имущества;
- отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
- ограничение водительских прав;
- запрет на регистрацию транспортных средств;
- отказ в заключении кредитных договоров;
- запрет на использование электронной подписи;
- ограничение доступа к банковским приложениям и онлайн-переводам;
- отказ в отдельных консульских и нотариальных действиях.
Ограничения будут применяться после вступления в силу приговора суда или постановления по административному делу, если будет подтверждено, что человек уклоняется от исполнения наказания и находится за пределами России.
Решение о применении мер будет принимать Минюст России. Сведения о таких лицах разместят в специальном реестре на сайте ведомства, а ограничения начнут действовать на следующий день после включения в список.