ГД приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, вводящих новые ограничения для лиц, скрывающихся за границей от уголовного наказания, а также для некоторых категорий граждан, привлеченных к административной ответственности. Ограничения будут применяться после вступления в силу приговора суда или постановления по административному делу, если будет подтверждено, что человек уклоняется от исполнения наказания и находится за пределами России.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, вводящих новые ограничения для лиц, скрывающихся за границей от уголовного наказания, а также для некоторых категорий граждан, привлеченных к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, в отношении таких лиц могут применяться следующие меры:

заморозка денежных средств и другого имущества;

отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;

ограничение водительских прав;

запрет на регистрацию транспортных средств;

отказ в заключении кредитных договоров;

запрет на использование электронной подписи;

ограничение доступа к банковским приложениям и онлайн-переводам;

отказ в отдельных консульских и нотариальных действиях.

Ограничения будут применяться после вступления в силу приговора суда или постановления по административному делу, если будет подтверждено, что человек уклоняется от исполнения наказания и находится за пределами России.

Решение о применении мер будет принимать Минюст России. Сведения о таких лицах разместят в специальном реестре на сайте ведомства, а ограничения начнут действовать на следующий день после включения в список.