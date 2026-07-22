Два ребенка пострадали при аварии в Рязанской области

В Скопине произошло ДТП с участием 13-летнего подростка. Об этом сообщили в УМВД по региону. 21 июля около 14:20 13-летний ребенок за рулем электровелосипеда «Куго», двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099, управляемого 66-летним скопинцем. В результате аварии как сам водитель электровелосипеда, так и его 9-летний пассажир получили травмы. Их экстренно доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Скопине произошло ДТП с участием 13-летнего подростка. Об этом сообщили в УМВД по региону.

21 июля около 14:20 13-летний ребенок за рулем электровелосипеда «Куго», двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099, управляемого 66-летним скопинцем.

В результате аварии водитель электровелосипеда и его 9-летний пассажир получили травмы. Их экстренно доставили в медучреждение для оказания помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.