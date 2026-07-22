ЦБ установил курс валют на 23 июля

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на четверг, 23 июля. Согласно данным регулятора, официальный курс доллара снизился на 7 копеек и составил 78,48 рубля. Курс евро уменьшился на 16 копеек — до 89,60 рубля. Курс китайского юаня также снизился — на 3 копейки, до 11,58 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на четверг, 23 июля.

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара снизился на 7 копеек и составил 78,48 рубля. Курс евро уменьшился на 16 копеек — до 89,60 рубля. Курс китайского юаня также снизился — на 3 копейки, до 11,58 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.