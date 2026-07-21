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Жители Новомичуринска раскритиковали ремонт пешеходной дорожки
Жители Новомичуринска пожаловались на качество ремонта пешеходной дорожки у дома № 8д. Пост появился в социальных сетях. По словам местных жителей, во время ремонта труб в прошлом году дорожку полностью повредила строительная техника. Тогда администрация города пообещала восстановить покрытие с наступлением теплой погоды. Однако, как утверждают авторы публикации, сейчас отремонтировали только часть дорожки.

Жители Новомичуринска пожаловались на качество ремонта пешеходной дорожки у дома № 8д. Пост появился в социальных сетях.

По словам местных жителей, во время ремонта труб в прошлом году дорожку полностью повредила строительная техника. Тогда администрация города пообещала восстановить покрытие с наступлением теплой погоды.

Однако, как утверждают авторы публикации, сейчас отремонтировали только часть дорожки.

«Дорожка вся полностью была разломана колесами ремонтников. То есть половину люди будут ходить по грязи после дождя. Что это за работа? Сделайте полностью дорожку, она всего 10 метров. Не смешите людей своей якобы работой», — написали жители.