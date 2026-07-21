Яковлева: водителя не смогут оштрафовать и лишить прав за одно и то же нарушение

С июля 2026 года в России вступает в силу закон, который исключает двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителей не смогут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом сообщила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, передает РИА Новости.
По словам эксперта, формулировка о том, что в России отменили двойное наказание, звучит шире, чем содержание закона, поскольку запрет на двойное наказание существовал и ранее. Однако проблема заключалась в процедуре, позволяющей фактически обойти этот принцип. Ранее водителей могли сначала штрафовать за нарушение правил дорожного движения, а затем, при выявлении более тяжких последствий, назначать дополнительное наказание.
Согласно новым поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья обязан истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.
Новый закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность в случаях, когда последствия нарушения выясняются позднее, подытожила Яковлева.