Яковлева: водителя не смогут оштрафовать и лишить прав за одно и то же нарушение

С июля 2026 года в России вступает в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Водителей не смогут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за одно и то же ДТП, сообщила Мария Яковлева из Юридической группы «Яковлев и Партнеры». Ранее существовал запрет на двойное наказание, но его обходили. Теперь, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен рассмотреть все материалы и вынести единое решение. Исполнение уже назначенного наказания приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Новый закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность в случаях с поздно выявленными последствиями нарушения.