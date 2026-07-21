В среду в Рязанскую область придут дожди и грозы

В среду, 22 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днем поднимется до +22, +27°С.