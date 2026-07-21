В Рязанском перинатальном центре установят новую систему наблюдения за роженицами

В Рязанский перинатальный центр поступила центральная станция мониторинга фетальных мониторов. Об этом сообщили в региональном минздраве. Новое оборудование установят в родовом отделении. Станция объединяет данные со всех фетальных мониторов в единую систему, что позволяет врачам и акушеркам одновременно следить за состоянием нескольких рожениц.

В Рязанский перинатальный центр поступила центральная станция мониторинга фетальных мониторов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Новое оборудование установят в родовом отделении. Станция объединяет данные со всех фетальных мониторов в единую систему, что позволяет врачам и акушеркам одновременно следить за состоянием нескольких рожениц.

Во время родов фетальные мониторы непрерывно фиксируют сердцебиение ребенка и сократительную деятельность матки. При изменении показателей медицинский персонал сразу получает сигнал и может быстрее принять необходимые решения.

В минздраве отметили, что новая техника поможет повысить безопасность медицинской помощи для мам и малышей и соответствует современным требованиям к организации родовспоможения.