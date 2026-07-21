В Рязанской области владельца сельхозземли оштрафовали за захламление участка

В Рязанском районе собственника земельного участка привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В ноябре 2025 года специалисты ведомства выявили захламление сельскохозяйственного участка строительными, древесными и твердыми бытовыми отходами. Собственнику земли — индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства — выдали предписание устранить нарушения в установленный срок. Однако во время повторного обследования в апреле 2026 года выяснилось, что отходы с участка не убрали.

В Рязанском районе собственника земельного участка привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении нарушений. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ноябре 2025 года специалисты ведомства выявили захламление сельскохозяйственного участка строительными, древесными и твердыми бытовыми отходами.

Собственнику земли — индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства — выдали предписание устранить нарушения в установленный срок.

Однако во время повторного обследования в апреле 2026 года выяснилось, что отходы с участка не убрали, а требования предписания выполнены не были.

В отношении владельца земли возбудили дело об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направили в суд.

30 июня мировой суд признал ИП главу КФХ виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.