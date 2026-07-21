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В Рязанской области прошли всероссийские соревнования по мотокроссу
В Скопинском муниципальном округе состоялись традиционные XXXIII Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза, Народного Героя Югославии, Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова. Соревнования организованы при поддержке администрации Скопинского муниципального округа на мототрассе «Ивановка» — традиционной площадке для проведения таких состязаний в муниципалитете.

В Рязанской области прошли всероссийские соревнования по мотокроссу. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В Скопинском муниципальном округе состоялись традиционные XXXIII Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза, Народного Героя Югославии, Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова.

Соревнования организованы при поддержке администрации Скопинского муниципального округа на мототрассе «Ивановка» — традиционной площадке для проведения таких состязаний в муниципалитете.

В мотогонке приняли участие спортсмены из Москвы и Московской области, Воронежа, Липецка, Калининграда, Пензы, Нижнего Новгорода, Орла, Тамбова, Тулы, а также Ямало‑Ненецкого автономного округа. Рязанскую область представляли гонщики из Рязани, Сасова и скопинского молодежного спортивно‑технического клуба «Юность».

Программа включала два блока финальных заездов в категории от 65 см³ до 125 см³, а также соревнования в классе ветеранов, категории OPEN и любителей.

По итогам состязаний были отмечены победители и призеры. Кроме того, состоялось награждение ветеранов мотоциклетного спорта. В церемонии принял участие глава администрации Скопинского округа Михаил Ромодин. Он подчеркнул, что эти соревнования стали настоящим спортивным праздником, который собрал профессионалов и любителей мотогонок со всей страны. Эту традицию важно поддерживать и дальше.