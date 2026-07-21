В Рязанской области прошли рейды в лесах

С начала сезона выполнено 10,5 тыс. рейдов по 1101 маршруту, возбуждено 29 дел за нарушение правил пожарной безопасности. В зоне повышенного риска — Спасский, Клепиковский и Рязанский районы. Обстановку контролируют 35 «умных» камер с обзором на 360 градусов, а жители могут сообщать о нарушителях или задымлении в «Пожлес».