В Рязанской области прошла подготовка мобильных огневых групп «БАРС-Рязань»

Расчеты мобильных огневых групп отряда «БАРС-Рязань» завершили подготовку на полигоне Воздушно-десантных войск в Рязанской области. В ходе боевой подготовки резервисты изучили тактические дисциплины, которые помогут им эффективно выполнять задачи по охране и обороне предприятий региона. Особое внимание было уделено медицинской и огневой подготовке с использованием турелей из спаренных пулеметов ПКТ и автоматов АК-47 на автомобилях «УАЗ Патриот» типа «пикап». В расчетах участвуют резервисты, подписавшие контракт с Минобороны России для защиты региона от атак украинских дронов. Во время тренировок военнослужащие отработали применение штатного оружия, оказание первой помощи и эвакуацию раненых, а также инженерную подготовку.

Расчеты мобильных огневых групп отряда «БАРС-Рязань» завершили подготовку на полигоне Воздушно-десантных войск в Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе боевой подготовки резервисты изучили тактические дисциплины, которые помогут им эффективно выполнять задачи по охране и обороне предприятий региона. Особое внимание было уделено медицинской и огневой подготовке с использованием турелей из спаренных пулеметов ПКТ и автоматов АК-47 на автомобилях «УАЗ Патриот» типа «пикап».

В расчетах участвуют резервисты, подписавшие контракт с Минобороны России для защиты региона от атак украинских дронов. Во время тренировок военнослужащие отработали применение штатного оружия, оказание первой помощи и эвакуацию раненых, а также инженерную подготовку.

Фото: ТАСС.