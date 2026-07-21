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В Рязанской области поймали женщину, укравшую цепную пилу и металлоискатель
Мужчина рассказал, что его дом был взломан, а из него похищены четыре электроинструмента, цепная пила и металлоискатель. Выяснилось, что злоумышленник сломал крепление навесного замка на двери. Полицейские опросили местных жителей и узнали, что в соседней деревне женщина продала набор инструментов, похожий на похищенные. В результате задержана 34-летняя жительница села Плахино, которая ранее продала дом рязанцу. Она вспомнила о хранящихся в доме инструментах и, испытывая финансовые трудности из-за злоупотребления спиртным, ночью взломала дверь, забрала ценные вещи и продала их. Украденное было изъято. Следователь возбудил уголовное дело в отношении женщины по части 3 статьи 158 УК РФ, что может грозить ей до шести лет лишения свободы.

В селе Плахино Михайловского округа полицейские раскрыли кражу со взломом, произошедшую в дачном доме 32-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина обратился в полицию после того, как обнаружил, что его дом был взломан, а из него похищены четыре электроинструмента, цепная пила и металлоискатель.

В ходе осмотра места преступления выяснилось, что злоумышленник сломал крепление навесного замка на двери. Полицейские опросили местных жителей и узнали, что в соседней деревне женщина продала набор инструментов, похожий на похищенные.

В результате задержана 34-летняя жительница села Плахино, которая ранее продала дом рязанцу. Она вспомнила о хранящихся в доме инструментах и, испытывая финансовые трудности из-за злоупотребления спиртным, ночью взломала дверь, забрала ценные вещи и продала их. Украденное было изъято.

Следователь возбудил уголовное дело в отношении женщины по части 3 статьи 158 УК РФ, что может грозить ей до шести лет лишения свободы.