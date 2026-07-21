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В Рязанской области мужчина пригрозил другу убийством за упрек в одинокой жизни
Житель Шилова рассказал, что его нетрезвый гость угрожает ему ножом. Полицейские утихомирили 45-летнего злоумышленника, у которого был изъят кухонный нож. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков. В ходе разговора хозяин квартиры упрекнул своего гостя в том, что тот не ценит красоту женщин и продолжает жить в одиночестве. Гость пытался объясниться, утверждая, что это всего лишь случайное стечение обстоятельств. В результате беседа переросла в конфликт. Гость пригрозил убить хозяина квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В поселке Шилово полицейские предотвратили тяжкое преступление, вызванное ссором между двумя знакомыми. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

44-летний местный житель рассказал, что его нетрезвый гость угрожает ему ножом. Испугавшись за свою жизнь, хозяин квартиры покинул помещение и обратился за помощью к правоохранителям.

Полицейские прибыли на место происшествия и утихомирили 45-летнего злоумышленника, у которого был изъят кухонный нож. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Известно, что инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков. В ходе разговора хозяин квартиры упрекнул своего гостя в том, что тот не ценит красоту женщин и продолжает жить в одиночестве. Гость пытался объясниться, утверждая, что это всего лишь случайное стечение обстоятельств, однако его друг обвинял его в нарушении традиций и неуважении к женской привлекательности. В результате беседа переросла в конфликт. Гость пригрозил убить хозяина квартиры.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.