В Рязанской области машина вылетела в кювет, пострадали два пенсионера

В понедельник, 20 июля, примерно в 03:50, на 228-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе произошло ДТП с участием 74-летней москвички. Женщина за рулем «Сузуки» не справилась с управлением и вылетела в кювет. Отмечается, что в результате этого автомобиль опрокинуло. В итоге водитель и ее 77-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Рязанской области машина выехала в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В понедельник, 20 июля, примерно в 03:50, на 228-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе произошло ДТП с участием 74-летней москвички.

Женщина за рулем «Сузуки» не справилась с управлением и вылетела в кювет. Отмечается, что в результате этого автомобиль опрокинуло.

В итоге водитель и ее 77-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.