В Рязани у Приокского путепровода произошло ДТП
В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля такси. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам местных жителей, авария случилась в районе Приокского путепровода. На месте работали сотрудники полиции и медики. Подробности происшествия уточняются.
В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля такси. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам местных жителей, авария случилась в районе Приокского путепровода.
На месте работали сотрудники полиции и медики. Подробности происшествия уточняются.