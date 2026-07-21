В Рязани у Приокского путепровода произошло ДТП

В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля такси. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам местных жителей, авария случилась в районе Приокского путепровода. На месте работали сотрудники полиции и медики. Подробности происшествия уточняются.